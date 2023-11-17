В Минпросвещения высказались о запрете телефонов в школах

Кравцов: точка в вопросе запрета телефонов в школах еще не поставлена

Точка в вопросе запрета телефонов в школах еще не поставлена. На эту тему высказался министр просвещения России Сергей Кравцов, его цитирует «Царьград».

16 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий школьникам использовать телефоны и другие гаджеты для связи на уроках.

«Использование мобильных устройств допустимо в тех случаях, когда это необходимо в образовательных целях, когда это связано с обеспечением безопасности или с определенными медицинскими показаниями. В остальном смартфоны, на мой взгляд, конечно, отвлекают от учебного процесса, их можно спокойно сдать», — отметил Кравцов. При этом он указал, что эти меры не распространяются, например, на компьютеры в классах информатики и другие устройства.

Вместе с тем министр заявил, что окончательная точка еще не поставлена, в законопроект могут внести правки при необходимости.

В свою очередь соавтор документа, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина объяснила в беседе с «Лентой.ру», что место хранения техники будет определять профильное министерство.

В октябре первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с «Лентой.ру» предлагал ограничить школьникам доступ к смартфонам.