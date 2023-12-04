Названы сроки введения полного запрета телефонов на уроках в школах России

«Известия»: в России полностью запретить телефоны на уроках могут уже в январе

Использовать мобильные телефоны на уроке в школах России могут полностью запретить уже в январе 2024 года. Такие возможные сроки называет газета «Известия». В ее распоряжении имеется документ с поправками, подготовленными ко второму чтению.

Из новых поправок следует, что в случае принятия закона он вступит в силу сразу после официального опубликования. В парламенте же, по данным газеты, рассчитывают окончательно принять проект закона в 2023 году. Таким образом, в случае принятия закона в осеннюю сессию запрет на телефоны во время занятий начнет действовать уже в начале следующего года.

При этом в законопроекте не прописано, где учащиеся должны будут хранить телефоны. Предполагается, что эти вопросы будут в каждой школе решаться с родителями детей, объяснила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. Она добавила, что документ регулирует использование телефонов только на уроке — на перемену запрет на их использование не распространяется.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который запрещает детям на уроке использовать телефоны и другие гаджеты, в ноябре этого года. Согласно тексту документа, в случае его принятия школьники смогут использовать на уроках средства связи только с разрешения учителя, а также в экстренных ситуациях и при возникновении опасности для жизни. По мнению авторов законопроекта, подобные изменения, помимо прочего, усилят главенствующую роль школьных преподавателей.

Впоследствии в нижнюю палату парламента внесли поправку, которая запрещает использовать телефоны в школе даже в образовательных целях, хотя в первоначальной версии образовательные цели, как и экстренные случаи, были исключением.