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13:20, 6 декабря 2023Россия

В Госдуме увидели в Байдене угрозу человечеству

Депутат Шеремет увидел в президенте США Байдене главную угрозу человечеству

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет увидел в президенте США Джо Байдене главную угрозу человечеству. Его комментарий приводит РИА Новости.

Накануне Байден заявил, что для США не согласовать новую помощь Украине будет абсолютным сумасшествием.

По мнению крымского депутата, американский лидер своими словами попирает все демократические принципы и международные права.

«Байден является главной угрозой всему человечеству и требует немедленного отлучения от "ядерного чемоданчика" с последующим пристальным наблюдением лучших психиатров», — отметил Шеремет.

Он предположил, что большинство людей по всему миру считает настоящим сумасшествием шаги Байдена по вмешательству во внутренние дела суверенных государств путем организации вооруженных переворотов.

Ранее сообщалось, что члены Республиканской партии в Конгрессе США выдвинули американскому президенту условия, согласно которым одобрение финансовой помощи Киеву будет зависеть от ограничения миграции на границе с Мексикой и четкого плана действий Вашингтона на Украине.

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      Сергей Истомин
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