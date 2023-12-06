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09:44, 6 декабря 2023Россия

В Госдуме захотели разрешить подросткам работать в выходные во время каникул

В Госдуме предложили разрешить подросткам работать в выходные во время каникул

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Государственной Думе предложили разрешить подросткам работать в выходные во время школьных летних каникул. О проработке соответствующего предложения рассказал депутат нижней палаты парламента Михаил Киселев, сообщает в среду, 6 декабря, РИА Новости.

«Сразу подчеркну, речь идет о том, чтобы разрешить работать в выходные только во время школьных летних каникул, при этом сохранить продолжительность рабочего дня», — отметил он.

По его словам, во время каникул подростки обычно подрабатывают на культурно-развлекательных мероприятиях, фестивалях, форумах, которые, как правило, проводятся в выходные дни.

«В действующем законе работа в выходные дни для подростков разрешена только в творческих профессиях, например, актером в фильмах и театральных постановках», — добавил парламентарий.

Ранее по итогам опроса выяснилось, что российские подростки массово изъявили желание подрабатывать на летних каникулах — о такой готовности сообщил каждый шестой родитель (15 процентов), у которого есть дети в возрасте 14–17 лет. При этом чаще всего школьники рассматривали для подработки профессии курьера, промоутера, официанта, помощника вожатого или сотрудника пункта выдачи заказов.

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      Игорь Дмитров
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