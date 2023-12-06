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12:58, 6 декабря 2023Россия

В Кремле назвали альтернативный боевым действиям способ достичь целей СВО

Песков: цели СВО могут быть достигнуты политико-дипломатическими средствами
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Цели специальной военной операции (СВО) могут быть достигнуты политико-дипломатическими средствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью корреспонденту «Известий».

Он отметил, что достижение целей спецоперации без ведения боевых действий в Кремле рассматривают как предпочтительный вариант. «Но когда Запад и украинцы отвергают эти методы, тогда продолжается СВО», — сказал пресс-секретарь.

Ранее в украинском Минюсте назвали условие подписания мирного соглашения с Россией. По словам замглавы министерства Ирины Мудры, Киев не пойдет на мир без выплаты Москвой репараций.

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