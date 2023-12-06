В Кремле назвали альтернативный боевым действиям способ достичь целей СВО

Песков: цели СВО могут быть достигнуты политико-дипломатическими средствами

Цели специальной военной операции (СВО) могут быть достигнуты политико-дипломатическими средствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью корреспонденту «Известий».

Он отметил, что достижение целей спецоперации без ведения боевых действий в Кремле рассматривают как предпочтительный вариант. «Но когда Запад и украинцы отвергают эти методы, тогда продолжается СВО», — сказал пресс-секретарь.

Ранее в украинском Минюсте назвали условие подписания мирного соглашения с Россией. По словам замглавы министерства Ирины Мудры, Киев не пойдет на мир без выплаты Москвой репараций.