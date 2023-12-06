В Кремле объяснили сопровождение самолета Путина истребителями

Песков объяснил, почему самолет Путина сопровождали истребители

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что истребители сопровождали самолет Владимира Путина при перелете в ОАЭ в целях безопасности. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Пескова, самолет президента пролетал через некоторые неспокойные точки, поэтому предпринимаются различные шаги по обеспечению безопасности российского лидера.

На вопрос, встретится ли Путин с летчиками. Песков ответил, что ему неизвестно.

На всем протяжении полета из России в Абу-Даби борт с Владимиром Путиным сопровождали истребители Су-35С.

6 декабря Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. Российский лидер провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.