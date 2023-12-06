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13:11, 6 декабря 2023Россия

В Кремле заявили о тяжелом положении Украины

Песков заявил, что Украина находится в явно тяжелом положении

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Liberty / Radio Free Europe / Reuters

Украина находится в явно тяжелом положении. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. Так представитель Кремля прокомментировал сообщения о сокращении помощи Украине западными странами.

В среду, 6 декабря, Япония проведет онлайн-саммит «Большой семерки», в котором примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Пескова, объем поставок западного вооружения не влияет на готовность Киева к переговорам. Пока противники России отрицают возможность диалога, специальная военная операция будет продолжаться, подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Песков заявил, что Москва по-прежнему готова к проведению российско-украинских переговоров. При этом Кремль отдает предпочтение политико-дипломатическим методам, отметил он.

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