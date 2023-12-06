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08:11, 6 декабря 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о задержаниях украинцев за неправильное произношение слов

Марочко: СБУ задерживает украинцев за неправильное произношение слов

Фото: Yulii Zozuliaukrinform / Globallookpress.com

Служба безопасности Украины (СБУ) задерживает украинцев вблизи линии боевого соприкосновения на купянском направлении за неправильное произношение слов. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, в 30-километровой зоне проводятся совместные рейды представителей ведомства и полиции. Целью патрулирования является выявление военных, которые самовольно покидают места несения службы, а также диверсантов и пророссийски настроенных граждан.

«Поводом для задержания граждан может стать даже неправильное произношение украинских слов», — подчеркнул подполковник.

Ранее Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины скрывают реальные потери на фронте и ведут «двойную бухгалтерию». Часть безвозвратных потерь, по его словам, переносят в «графу пропавших без вести, с определенными пометками».

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      Марина Совина
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