В ЛНР рассказали о задержаниях украинцев за неправильное произношение слов

Марочко: СБУ задерживает украинцев за неправильное произношение слов

Служба безопасности Украины (СБУ) задерживает украинцев вблизи линии боевого соприкосновения на купянском направлении за неправильное произношение слов. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, в 30-километровой зоне проводятся совместные рейды представителей ведомства и полиции. Целью патрулирования является выявление военных, которые самовольно покидают места несения службы, а также диверсантов и пророссийски настроенных граждан.

«Поводом для задержания граждан может стать даже неправильное произношение украинских слов», — подчеркнул подполковник.

Ранее Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины скрывают реальные потери на фронте и ведут «двойную бухгалтерию». Часть безвозвратных потерь, по его словам, переносят в «графу пропавших без вести, с определенными пометками».

