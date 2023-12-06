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14:29, 6 декабря 2023Мир

В Непале задержали подозреваемых в вербовке на СВО

Reuters: в Непале задержали подозреваемых в вербовке на СВО на стороне России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В Непале задержали подозреваемых в вербовке граждан страны для участия в специальной военной операции (СВО) на стороне России. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы обсуждаем это дело с государственными юристами и передадим его в суд», — цитирует агентство начальника полиции округа Катманду Бхупендра Хатри.

Полицейский отметил, что десяти подозреваемым инкриминируют контрабанду людей и участие в организованной преступности. По его словам, желающие участвовать в СВО непальцы платили девять тысяч долларов за трансфер в Россию через ОАЭ.

Позднее портал The Nepal News сообщил о 12 задержанных по данному делу и назвал их имена.

Ранее МИД Непала попросил Россию вернуть тела шести граждан, участвовавших в СВО. В дипслужбе также призвали Москву вызволить одного попавшего в украинский плен непальца и больше не вербовать граждан страны для участия в СВО.

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