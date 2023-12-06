В Петербурге загорелось здание консерватории и попало на видео

В Петербурге в консерватории Римского-Корсакова начался пожар и попал на видео

В Петербурге загорелось здание Государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Снятую очевидцем видеозапись опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видны вырывающиеся из здания густые клубы дыма. В одном из окон видно пламя.

В Telegram-канале регионального управления МЧС России сообщили о пожаре в доме 3 на Театральной площади. Там сообщили, что огнем охвачено 100 квадратных метров, в ликвидации возгорания участвуют шесть единиц техники и 27 человек. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

Издание «Фонтанка» сообщило в Telegram, что из здания эвакуировали семь человек.

Ранее в Москве загорелось здание театра Et Cetera. Пожар начался в подсобном помещении на пятом этаже семиэтажного здания. При ликвидации возгорания пострадал один сотрудник МЧС.