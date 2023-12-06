Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:37, 6 декабря 2023Бывший СССР

В Раде попытались переубедить поставившего ультиматум для помощи Киеву политика

Спикер Рады Стефанчук встретился со спикером Палаты представителей США Джонсоном
Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился со спикером Палаты представителей США, республиканцем Майком Джонсоном и попытался убедить его поддержать выделение помощи Киеву. Подробностями переговоров он поделился на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Стефанчук рассказал, что объяснил американскому политику важность дальнейшей военной и финансовой поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. «Потому обратился с просьбой поддержать важные для Украины решения в Конгрессе», — отметил он.

Ранее в декабре Майк Джонсон заявил, что вопрос помощи Вооруженным силам Украины необходимо рассматривать только вместе с передачей средств на охрану американской национальной границы. «Республиканцы в палате решили, что любой дополнительный пакет в сфере национальной безопасности должен начинаться с нашей собственной границы. Мы верим, что по двум вопросам можно найти согласие, если демократы в сенате и Белый дом будут вести разумные переговоры», — поставил ультиматум парламентарий.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Уволенный глава МИД Китая мог умереть от пыток или покончить с собой. Он исчез после встречи с российским дипломатом

      Среди участников банды киллеров были действующие сотрудники Росгвардии

      На Украине обвинили западные СМИ в кампании против властей республики

      Азербайджан потребовал гарантии отсутствия реваншизма в Армении

      Мишустин рассказал о закрытии доступа к технологиям для России

      Дело группировки хакеров Flint24 направили из Москвы в Калугу

      Тренер «Спартака» извинился за толчок игрока «Ахмата» в Грозном

      В «Энергии» рассказали о коммерческом модуле РОС

      В России согласились с мнением США о значении поездки Путина на Ближний Восток

      Небо Абу-Даби окрасили в цвета флага России в честь визита Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости