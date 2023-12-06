В Раде попытались переубедить поставившего ультиматум для помощи Киеву политика

Спикер Рады Стефанчук встретился со спикером Палаты представителей США Джонсоном

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился со спикером Палаты представителей США, республиканцем Майком Джонсоном и попытался убедить его поддержать выделение помощи Киеву. Подробностями переговоров он поделился на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Стефанчук рассказал, что объяснил американскому политику важность дальнейшей военной и финансовой поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. «Потому обратился с просьбой поддержать важные для Украины решения в Конгрессе», — отметил он.

Ранее в декабре Майк Джонсон заявил, что вопрос помощи Вооруженным силам Украины необходимо рассматривать только вместе с передачей средств на охрану американской национальной границы. «Республиканцы в палате решили, что любой дополнительный пакет в сфере национальной безопасности должен начинаться с нашей собственной границы. Мы верим, что по двум вопросам можно найти согласие, если демократы в сенате и Белый дом будут вести разумные переговоры», — поставил ультиматум парламентарий.

