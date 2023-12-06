В России 14-летняя девочка расхотела учиться и сбежала за сотни километров замуж

В Ставропольском крае 14-летняя школьница сбежала из дома замуж в Калмыкию

В Ставропольском крае 14-летняя школьница из села Кочубеевское сбежала из дома за сотни километров, чтобы выйти замуж и не учиться. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как выяснило издание, девочка ушла из дома ночью и не вернулась. Родственники пытались связаться с ней, но школьница не брала трубку. Через некоторое время она сама позвонила матери и заявила, что уехала в Калмыкию, ближайший населенный пункт которой находится более чем в 300 километрах от села Кочубеевское. Она объяснила, что находится у жениха, с которым познакомилась в интернете, и заверила, что они давно любят друг друга, попросив больше не беспокоить.

По информации канала, после этого мать девочки обратилась в полицию. Сейчас поиском сбежавшего подростка занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее похожий случай произошел в Нижегородской области. Там 13-летняя школьница также сбежала из дома замуж и пропала. Как стало известно, девочка ушла из дома селе Малое Туманово после того, как в течение дня переписывалась с неизвестным мужчиной. Когда она сказала сестре, что выходит замуж, та не восприняла ее слова всерьез. Спустя несколько часов школьница села в автомобиль Lada и уехала в неизвестном направлении.