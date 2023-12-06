Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:33, 6 декабря 2023Интернет и СМИ

Назван самый быстрый сервис для передачи файлов в России

Роскачество: «ВКонтакте» стал самым быстрым сервисом для передачи файлов

Фото: Thomas Lefebvre / Unsplash

«ВКонтакте» стал самым быстрым сервисом для передачи файлов. Об этом сообщается в исследовании Центра цифровой экспертизы Роскачества, его результаты поступили в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты сравнили работу четырех сервисов, которые чаще всего используют россияне: WhatsApp, Viber, Telegram и «ВКонтакте». В рамках эксперимента через мобильное приложение каждого сервиса было отправлено по пять файлов разного формата (фото и видео).

Самым быстрым сервисом оказался «ВКонтакте»: передача и прием медиафайлов в сообщениях соцсети оказалась быстрее в среднем на 30 процентов, чем у конкурентов. В частности, по времени передачи изображений в формате JPG весом до 15,8 мегабайта «ВКонтакте» оказался быстрее мессенджеров на 34 процента. Видео отправляются через «ВКонтакте» быстрее на 27 процентов.

«Конечно, если есть потребность хранить массивные объемы данных и делиться ими, по-прежнему стоит использовать предназначенные для этих целей облачные хранилища, диски и файлообменники. Однако для оперативного обмена файлами между коллегами, друзьями и близкими хорошо подойдут социальные сетевые сервисы, ведь в определенный момент скорость передачи и получения данных может сыграть ключевую роль при выборе основного сервиса для общения», — объяснил руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

В результате самым медленным сервисом для обмена файлов был назван Viber. Второе место по скорости после «ВКонтакте» занял Telegram, а третье — WhatsApp.

День инвестора
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В российских вертолетах использовали подделки. Они могли привести к отключению двигателя в летящей машине

      Россиянам массово выплатили миллиарды рублей

      ВСУ обстреляли Брянскую область

      Захарова осудила переобувшегося «Борю» Писториуса

      На Западе назвали позором чествование украинского националиста в Канаде

      Назван самый быстрый сервис для передачи файлов в России

      Бренд Lamel уберут с российских маркетплейсов из-за возможной поддержки ВСУ

      Алиев рассказал об условии амнистии для бывших властей Карабаха

      Моргенштерна оштрафуют за рекламу помощи в получении военного билета

      Психиатр назвал симптомы все чаще встречающегося у взрослых синдрома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости