Назван самый быстрый сервис для передачи файлов в России

Роскачество: «ВКонтакте» стал самым быстрым сервисом для передачи файлов

«ВКонтакте» стал самым быстрым сервисом для передачи файлов. Об этом сообщается в исследовании Центра цифровой экспертизы Роскачества, его результаты поступили в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты сравнили работу четырех сервисов, которые чаще всего используют россияне: WhatsApp, Viber, Telegram и «ВКонтакте». В рамках эксперимента через мобильное приложение каждого сервиса было отправлено по пять файлов разного формата (фото и видео).

Самым быстрым сервисом оказался «ВКонтакте»: передача и прием медиафайлов в сообщениях соцсети оказалась быстрее в среднем на 30 процентов, чем у конкурентов. В частности, по времени передачи изображений в формате JPG весом до 15,8 мегабайта «ВКонтакте» оказался быстрее мессенджеров на 34 процента. Видео отправляются через «ВКонтакте» быстрее на 27 процентов.

«Конечно, если есть потребность хранить массивные объемы данных и делиться ими, по-прежнему стоит использовать предназначенные для этих целей облачные хранилища, диски и файлообменники. Однако для оперативного обмена файлами между коллегами, друзьями и близкими хорошо подойдут социальные сетевые сервисы, ведь в определенный момент скорость передачи и получения данных может сыграть ключевую роль при выборе основного сервиса для общения», — объяснил руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

В результате самым медленным сервисом для обмена файлов был назван Viber. Второе место по скорости после «ВКонтакте» занял Telegram, а третье — WhatsApp.