В России студентка вышла из ванной и упала без чувств на глазах у матери

В Санкт-Петербурге 17-летняя первокурсница вышла из ванной и упала без чувств

В Санкт-Петербурге 17-летняя первокурсница вышла из ванной в квартире на Тихоокеанской улице и упала без чувств на глазах у матери. Об этом сообщила «Фонтанка».

Как утверждает издание, россиянка сразу же вызвала бригаду медиков. Однако прибывшие специалисты не смогли спасти девушку.

Сотрудники полиции выяснили, что первокурсница проживала в квартире с 43-летней родственницей. На профилактических учетах ни она, ни семья не состояла.

Оперативники допросили родительницу. Женщина рассказала, что ее дочь до происшествия не жаловалась на ухудшение самочувствия.

В ноябре сообщалось, что 14-летняя школьница из Москвы боялась подхватить острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ) и отравилась.

Отец девочки пояснил, что противовирусные препараты находились в ее комнате. Он отметил, что несовершеннолетняя их часто принимала для профилактики. Родители в этом ничего предосудительного не видели.