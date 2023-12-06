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11:58, 6 декабря 2023Россия

В России студентка вышла из ванной и упала без чувств на глазах у матери

В Санкт-Петербурге 17-летняя первокурсница вышла из ванной и упала без чувств

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 17-летняя первокурсница вышла из ванной в квартире на Тихоокеанской улице и упала без чувств на глазах у матери. Об этом сообщила «Фонтанка».

Как утверждает издание, россиянка сразу же вызвала бригаду медиков. Однако прибывшие специалисты не смогли спасти девушку.

Сотрудники полиции выяснили, что первокурсница проживала в квартире с 43-летней родственницей. На профилактических учетах ни она, ни семья не состояла.

Оперативники допросили родительницу. Женщина рассказала, что ее дочь до происшествия не жаловалась на ухудшение самочувствия.

В ноябре сообщалось, что 14-летняя школьница из Москвы боялась подхватить острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ) и отравилась.

Отец девочки пояснил, что противовирусные препараты находились в ее комнате. Он отметил, что несовершеннолетняя их часто принимала для профилактики. Родители в этом ничего предосудительного не видели.

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      Анна Щербакова
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