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08:22, 6 декабря 2023Россия

В российских аптеках начал заканчиваться популярный препарат против артрита

«Ведомости»: в аптеках начал заканчиваться препарат против артрита от Pfizer

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В российских аптеках возник дефицит популярного препарата от Pfizer, который назначают при ревматоидном артрите. Об этом пишут «Ведомости».

Препарат «яквинус», согласно данным агрегатора «Мегааптека», который отслеживает ассортимент в крупных аптечных сетях России, начал заканчиваться — его нет в наличии в точках в Волгограде, Воронеже, Саратове, Сочи, Новосибирске, Краснодаре и других больших городах.

Приобрести популярный препарат от артрита в столице можно в 13 аптеках, в Санкт-Петербурге — в 6 аптеках. Как утверждает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, аптечные пункты распродают остатки лекарственного средства.

Источники издания в крупных федеральных клиниках подтвердили, что получить оригинальный препарат невозможно уже минимум четыре месяца. В Pfizer при этом утверждают, что поставки препарата осуществляются регулярно.

Ранее сообщалось, что более 40 процентов россиян столкнулись с нехваткой в аптеках одного вида льготных препаратов — лекарств из категории сердечно-сосудистых. В то же время Россздавнадзор сообщил, что жалоб от льготников, которые должны получать эти лекарства, не поступало.

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      Анастасия Шейкина
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