В российском регионе рыбаки исчезли после появления светящегося шара на воде

В Ростовской области рыбаки исчезли после появления светящегося шара на воде

В Ростовской области двое рыбаков исчезли после появления светящегося шара на воде. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, россияне отправились порыбачить 1 декабря. В тот же день один из них позвонил супруге и сказал, что они уже собираются домой. Это был последний раз, когда мужчины выходили на связь. Больше их никто не видел.

Как утверждает Shot, в двух километрах от места, где видели таинственный объект, заметили перевернутую лодку. По словам родных россиян, весло находилось у другого берега, а чуть дальше вверх по течению — сапоги рыбаков.

После того как семьи посмотрели записи с камер видеонаблюдения на соседней базе отдыха, стало ясно, что шар засветился рядом с лодкой через 14 минут после звонка домой. Самих рыбаков на ней не было.

Представители ростовских экстренных служб организовали поиски.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области опытный рыбак из Первоуральска добрался до места ловли на Белоярском водохранилище и исчез.