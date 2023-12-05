Опытный российский рыбак добрался до места ловли и таинственно исчез

E1.ru: опытный рыбак из Первоуральска добрался до водохранилища и исчез

В Свердловской области опытный рыбак из Первоуральска добрался до места ловли на Белоярском водохранилище и таинственно исчез. Об этом стало известно порталу E1.ru.

Жена россиянина отметила, что он отправился туда 3 декабря на автомобиле Renault Logan. Женщина уверяет, что сначала рыбак связывался с ней.

«Был одет в темно-коричневую "горку" и темно-бордовую шапку. С собой взял палатку. Он опытный рыбак и охотник, раньше ничего подобного не случалось», — заявила она.

Жительница Свердловской области оповестила о пропаже рыболовные базы на берегу водохранилища. Рыбаки устроили перекличку в соцсетях: они проверяют окрестности водоема, однако пока это результатов не принесло.

Кроме того, женщина обратилась в полицию, в ближайшее время она подаст заявление на розыск.

Ранее сообщалось о пропаже на Байкале в Иркутской области четырех рыбаков. Позже волонтеры нашли мужчин целыми и невредимыми.

До этого в Мурманске двое рыбаков пропали без вести после опрокидывания судна в мороз.