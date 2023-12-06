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16:43, 6 декабря 2023Мир

В США объяснили нежелание оказывать помощь Украине

Конгрессмен Перри: политики в США отказывают Украине в помощи из-за коррупции

Фото: Alina Smutko / Reuters

Политики в США отказываются поддерживать Украину из-за коррупции. Нежелание американских чиновников оказывать помощь Киеву объяснил член Палаты представителей Конгресса США Скотт Перри, сообщает The American Conservative (TAC).

«Мы не намерены выписывать чеки этой самой коррумпированной стране на планете ради хорошего настроения демократов и республиканцев, как их ни называй», — сказал конгрессмен.

По его словам, США платят за украинское правительство «их пенсии, их государственные услуги и тому подобное», тогда как сами не могут позволить «обеспечить американцев своими собственными».

Ранее члены Республиканской партии в Конгрессе США выдвинули американскому президенту Джо Байдену условия, согласно которым одобрение финансовой помощи Киеву будет зависеть от ограничения миграции на границе с Мексикой и четкого плана действий Вашингтона на Украине.

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      Семен Александров
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