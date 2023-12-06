В США сравнили стратегию России на Украине с дзюдо

Экс-глава ЦРУ Петреус: стратегия РФ в СВО изначально была основана на дзюдо

Стратегия России в конфликте на Украине изначально была основана на дзюдо. Об этом в своей книге «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины» написал экс-глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Давид Петреус, сообщает РБК.

«Дзюдо предполагает не долгосрочную стратегию, а попытку на мгновение вывести противника из равновесия с помощью скорости и хитрости, чтобы самому остаться на ногах», — отметил бывший глава американской разведки.

По его мнению, к середине марта 2022 года США стало понятно, что российские войска «не повалили на мат» ВСУ, и стратегия борьбы стала гораздо ближе к шахматам, чем к дзюдо.

Ранее Петреус заявил, что нехватку оружия и задержку с его отправкой Киеву, а также недооценку военных возможностей России и ее оборонного потенциала можно назвать причинами провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).