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19:30, 6 декабря 2023Мир

В США сравнили стратегию России на Украине с дзюдо

Экс-глава ЦРУ Петреус: стратегия РФ в СВО изначально была основана на дзюдо
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Стратегия России в конфликте на Украине изначально была основана на дзюдо. Об этом в своей книге «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины» написал экс-глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Давид Петреус, сообщает РБК.

«Дзюдо предполагает не долгосрочную стратегию, а попытку на мгновение вывести противника из равновесия с помощью скорости и хитрости, чтобы самому остаться на ногах», — отметил бывший глава американской разведки.

По его мнению, к середине марта 2022 года США стало понятно, что российские войска «не повалили на мат» ВСУ, и стратегия борьбы стала гораздо ближе к шахматам, чем к дзюдо.

Ранее Петреус заявил, что нехватку оружия и задержку с его отправкой Киеву, а также недооценку военных возможностей России и ее оборонного потенциала можно назвать причинами провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Семен Александров
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