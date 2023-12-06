В США указали на изменения в поведении Зеленского

Подполковник в отставке Дэвис: Зеленский утратил уверенность из-за провалов ВСУ

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в ролике для YouTube указал на изменения в поведении президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, украинский лидер утратил какую-либо уверенность из-за провалов Вооруженных сил республики (ВСУ) в противостоянии российской армии и огромных потерь. «Вы можете видеть в его взгляде, в нем нет уверенности. Нет даже веры в то, что он говорит своим солдатам», — отметил он.

При этом отставной подполковник убежден, что ситуация для ВСУ продолжит усугубляться, так как Россия улучшает военный потенциал и свою мощь.