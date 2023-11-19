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15:00, 19 ноября 2023Бывший СССР

Американский подполковник рассказал о невозможности победы Украины

Подполковник в отставке Дэвис: военная помощь Украине не принесла результата

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Победа на Украине военным путем невозможна. Об этом в воскресенье, 19 ноября, на своем YouTube-канале рассказал американский подполковник в оставке Дэниел Дэвис.

Американский военный заявил, что конфликт необходимо остановить, чтобы линия фронта не сдвинулась далеко на Запад. Миллиарды долларов военной и финансовой помощи не принесли никаких результатов, а значит, и нет оснований рассчитывать на победу вооруженный сил Украины.

В США отмечают, что украинцы не желают воевать за свою страну и хотят лишь ее покинуть. Украина сталкивается с нехваткой личного состава для продолжения конфликта.

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      Владимир Седов
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