Подполковник в отставке Дэвис: военная помощь Украине не принесла результата

Победа на Украине военным путем невозможна. Об этом в воскресенье, 19 ноября, на своем YouTube-канале рассказал американский подполковник в оставке Дэниел Дэвис.

Американский военный заявил, что конфликт необходимо остановить, чтобы линия фронта не сдвинулась далеко на Запад. Миллиарды долларов военной и финансовой помощи не принесли никаких результатов, а значит, и нет оснований рассчитывать на победу вооруженный сил Украины.

В США отмечают, что украинцы не желают воевать за свою страну и хотят лишь ее покинуть. Украина сталкивается с нехваткой личного состава для продолжения конфликта.