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13:34, 19 ноября 2023Интернет и СМИ

В США заявили о нежелании украинцев сражаться за свою страну

AT: украинцы не хотят сражаться за свою страну, а лишь мечтают ее покинуть

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Украинцы не желают воевать за свою страну и хотят лишь ее покинуть. Об этом заявляет Моника Шоуолтер в статье для American Thinker.

Она считает, что Украине необходимо начать вести мирные переговоры с РФ и искать компромиссы. Украине нужно стать хорошей страной, за которую граждане будут хотеть воевать даже ценой жизни, пишет Шоултер. Журналистку очень удивили новости об украинцах, которые не идут на фронт и мечтают покинуть свою родину.

«То, что они не считают свою страну достойной борьбы, многое говорит о том, что это за "страна"», — подытожила женщина.

Ранее стало известно, что украинские военные стали чаще дезертировать из-за провалов Вооруженных сил Украины. Моральный дух солдат ВСУ подорвал провал летнего наступления: они потеряли много бойцов, а новое вооружение не повлияло на ход конфликта.

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      Екатерина Кашурникова
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