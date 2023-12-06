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17:47, 6 декабря 2023Интернет и СМИ

В США высказались о слабости страны из-за помощи Украине

Журналист Карлсон: выступающих против помощи Украине обвиняют в работе на Путина

Фото: Doug Mills / Reuters

Бывший ведущий телеканала Fox News, американский журналист Такер Карлсон заявил, что США из-за помощи Украине стали слабее. Об этом он высказался в выпуске авторского шоу, доступном в соцсети X.

Карслон заявил, что США стали ощутимо слабее из-за поддержки Украины. Но, по словам журналиста, администрация президента страны Джо Байдена и представители Конгресса не желают это признавать.

«Никто не может встать и сказать, что это ужасно. Почему? Потому что позиция администрации такова: если вы не хотите отправлять 60 миллиардов долларов украинским олигархам, то вы работаете на Владимира Путина», — заявил Карлсон.

Он также добавил, что, по его мнению, Конгресс США заинтересован в том, чтобы затянуть российско-украинский конфликт.

Ранее журналист осудил желание американских политиков поддерживать Украину. Карлсон заявил, что министр финансов США Джанет Йеллен «в восторге от того, что люди лишаются жизни». По его мнению, Украине не стоит рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов.

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      Мария Большакова
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