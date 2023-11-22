Известный американский журналист осудил желание США поддерживать Украину

Такер Карлсон раскритиковал министра финансов США Йеллен за поддержку Киева

Бывший ведущий телеканала Fox News, известный журналист Такер Карлсон осудил желание властей США поддерживать Украину. На эту тему он высказался в видео, доступном на его странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Когда люди, определяющие политический курс США, когда министр финансов Джанет Йеллен вчера объявила, что мы должны продолжать эту войну… Что это такое? Война без надежды на победу? Вы видите человека, который в восторге… Я имею в виду конкретно министра финансов Джанет Йеллен — она в восторге от того, что люди лишаются жизни!» — высказался Карлсон.

Журналист также призвал не обманываться по поводу поддержки Украины со стороны США. Экс-ведущий Fox News выразил мнение, что Киев испытывает нехватку мужчин для отправки на фронт, поэтому Украина не одержит победу над Россией, и Вашингтону стоит перестать финансировать украинскую армию.

«На данном этапе, если вы вообще разумный человек и у вас есть десять минут на чтение, вы поймете, что из этого ничего не выйдет, кроме продления человеческих страданий. Точка. И если вы поддерживаете это, спросите себя — почему», — сказал Карлсон.

Ранее глава американского Минфина Джаннет Йеллен заявила, что Украина полностью зависит от помощи стран Запада, поэтому США присоединятся к остальным партнерам, оказывающим поддержку Киеву.