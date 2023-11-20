Минфин США указал на полную зависимость Украины от помощи Запада

Глава Минфина США Йеллен: Украина полностью зависит от помощи стран Запада

Украина полностью зависит от помощи стран Запада, поэтому США присоединятся к остальным партнерам, оказывающим поддержку Киеву. На это указала глава американского Минфина Джаннет Йеллен в интервью телеканалу CNBC.

Она отметила помощь, выделяемую Киеву Евросоюзом и Международным валютным фондом (МВФ), и подчеркнула, что им нужно, чтобы США выполнили свою часть работы и также направили финансирование для Украины.

Ранее стало известно, что Конгресс США рассчитывает утвердить запрос администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена на помощь Украине и Израилю, а также на обеспечение безопасности южной границы до конца 2024 года.

17 ноября Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства США, из которого была исключена помощь Украине и Израилю.