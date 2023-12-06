Власти приготовились к уходу «Ашана», Globus и Metro из России

«Известия»: Минпромторг увидел риски ухода «Ашана», Globus и Metro из России

Из России могут уйти крупные иностранные продуктовые торговые сети, такие как «Ашан», «Атак», немецкие Metro Cash & Carry, Globus, Selgros. Такие риски увидели в Минпромторге, сообщают «Известия».

В целом компаниям принадлежит 483 торговых объекта в 49 регионах, собственные распределительные центры и производства товаров. У каждой торговой сети более двух тысяч поставщиков товаров и сырья и более 50 тысяч сотрудников различных специальностей.

Сейчас в России действует закон о торговле, который запрещает ретейлерам бесконтрольный рост в субъектах: компании не могут проводить сделки по слиянию и поглощению, если их доля в рамках одного муниципалитета или округа уже достигла 25 процентов в денежном выражении. Запрет сняли в июне 2023 года после ухода из России финской компании Prisma, из-за чего удалось сохранить рабочие места сотрудников и доступность продуктов.

Минпромторг предложил продлить действие меры и на 2024 год. Тогда отечественные торговые компании смогут беспрепятственно покупать активы иностранных ретейлеров.