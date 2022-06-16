Финские супермаркеты в России превратят в «Перекресток»

Управляющая «Пятерочкой» X5 Group купит 15 финских супермаркетов Prisma в Петербурге

Покинувший Россию на фоне спецоперации на Украине финский холдинг SOK Retail, который управляет супермаркетами Prisma в Санкт-Петербурге, нашел покупателя бизнеса в России. Зарубежная компания договорилась с X5 Group (бренды «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») о покупке 15 магазинов, сообщает РИА Новости.

Помимо покупки супермаркетов, Х5 также приобретет кулинарный цех. Магазины вернутся к работе до середины июля 2022 года после минимального ребрендинга и заполнения товарами из торговых сетей Х5. Практически все супермаркеты будут превращены в точки сети «Перекресток».

Одним из условий сделки с Х5 стало сохранение рабочих мест персонала сети Prisma и исполнение обязательств перед ее основными партнерами, в том числе перед арендодателями.

Ранее стало известно, что компания X5 Group рассматривает возможность закрыть или продать работающие магазины сети «Карусель». Группа также может изменить позиционирование сети гипермаркетов.