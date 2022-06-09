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Стало известно о возможном закрытии сети «Карусель»

X5 Group рассматривает возможность закрыть магазины сети «Карусель»

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Компания X5 Group, которая управляет в том числе торговыми сетями «Пятерочка» и «Перекресток», рассматривает возможность закрыть или продать работающие магазины сети «Карусель». Группа также может изменить позиционирование сети гипермаркетов. Об этом стало известно Прайм.

Работа «Карусели» была изменена после решения компании Х5 действовать в рамках стратегии развития бизнеса в 2019 году. Тогда часть гипермаркетов перешла под управление торговой сети «Перекресток» и превратилась в супермаркеты. Ряд магазинов был закрыт или продан, на конец марта 2022 года в России насчитывалось 28 магазинов бренда «Карусель».

В частности, в конце февраля 2022 года часть торговых точек «Карусель» в Москве и Московской области была продана и арендована группой «О’Кей». Компания планировала открыть магазины под своим брендом на месте старых гипермаркетов.

Ранее крупные продуктовые сети заявили, что перестанут открывать новые точки и реорганизуют команды, отвечавшие за создание новых направлений бизнеса. Причина в том, что ретейлерам приходится сокращать расходы из-за роста цен на товары и сбоев в логистических цепочках на фоне обострившегося геополитического кризиса. Так, X5 Group решила переформировать отдел развития сети «Перекресток» — часть сотрудников направят на более актуальные для группы направления.

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Платон Щукин
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