Вора в законе Ика Гальского задержали за хулиганство

В Петербурге правоохранители задержали за хулиганство вора в законе Гальского

В Петербурге правоохранители задержали за хулиганство 41-летнего Ираклия Булискерию, известного как вор в законе Ика Гальский. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, его задержали из-за массовой драки и стрельбы, которая произошла 19 февраля в одном из петербургских отелей. Сразу же после инцидента мужчина уехал из города, однако недавно вернулся, так как думал, что дело замяли.

Его задержали 5 декабря и доставили в следственный отдел по Адмиралтейскому району города. Теперь решается вопрос о избрании ему меры пресечения.

Ранее власти Турции заявили о задержании одного из лидеров якобы действующей в России ОПГ Шамиля Амирова.