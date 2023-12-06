Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:24, 6 декабря 2023Силовые структуры

Вора в законе Ика Гальского задержали за хулиганство

В Петербурге правоохранители задержали за хулиганство вора в законе Гальского
СюжетВоры в законе:

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Петербурге правоохранители задержали за хулиганство 41-летнего Ираклия Булискерию, известного как вор в законе Ика Гальский. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, его задержали из-за массовой драки и стрельбы, которая произошла 19 февраля в одном из петербургских отелей. Сразу же после инцидента мужчина уехал из города, однако недавно вернулся, так как думал, что дело замяли.

Его задержали 5 декабря и доставили в следственный отдел по Адмиралтейскому району города. Теперь решается вопрос о избрании ему меры пресечения.

Ранее власти Турции заявили о задержании одного из лидеров якобы действующей в России ОПГ Шамиля Амирова.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Уволенный глава МИД Китая мог умереть от пыток или покончить с собой. Он исчез после встречи с российским дипломатом

      Среди участников банды киллеров были действующие сотрудники Росгвардии

      На Украине обвинили западные СМИ в кампании против властей республики

      Азербайджан потребовал гарантии отсутствия реваншизма в Армении

      Мишустин рассказал о закрытии доступа к технологиям для России

      Дело группировки хакеров Flint24 направили из Москвы в Калугу

      Тренер «Спартака» извинился за толчок игрока «Ахмата» в Грозном

      В «Энергии» рассказали о коммерческом модуле РОС

      В России согласились с мнением США о значении поездки Путина на Ближний Восток

      Небо Абу-Даби окрасили в цвета флага России в честь визита Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости