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09:18, 3 декабря 2023Мир

Власти Турции задержали лидера российской ОПГ

Власти Турции задержали лидера российской ОПГ Шамиля Амирова

Фото: hande bagci / Shutterstock / Fotodom

Власти Турции заявили о задержании одного из лидеров якобы действующей в России ОПГ Шамиля Амирова. Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате операции Kafes-15 Шамиль Амиров, один из руководителей ОПГ Thieves in Law, действующей в РФ, задержан в стамбульском районе Сарыер, где он проживал», — уточнил в сети микроблогов глава МВД Турции Али Ерликая.

Он добавил, что Амиров разыскивался Интерполом по обвинению в мошенничестве.

В ноябре «Ленте.ру» в пресс-службе МВД России сообщили, что сотрудники Интерпола МВД и уголовного розыска задержали депортированного из Турции россиянина Хизира Акбулатова, прилетевшего в столичный аэропорт Внуково.

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      Иван Потапов
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