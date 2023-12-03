Власти Турции задержали лидера российской ОПГ Шамиля Амирова

Власти Турции заявили о задержании одного из лидеров якобы действующей в России ОПГ Шамиля Амирова. Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате операции Kafes-15 Шамиль Амиров, один из руководителей ОПГ Thieves in Law, действующей в РФ, задержан в стамбульском районе Сарыер, где он проживал», — уточнил в сети микроблогов глава МВД Турции Али Ерликая.

Он добавил, что Амиров разыскивался Интерполом по обвинению в мошенничестве.

В ноябре «Ленте.ру» в пресс-службе МВД России сообщили, что сотрудники Интерпола МВД и уголовного розыска задержали депортированного из Турции россиянина Хизира Акбулатова, прилетевшего в столичный аэропорт Внуково.