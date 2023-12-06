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19:46, 6 декабря 2023Среда обитания

Жители российского города окрестили памятник Петру модной урной

Жители Воронежа назвали памятник Петру I модной урной

Фото: thekovtun / Shutterstock / Fotodom

В Воронеже появился памятник первому российскому императору Петру I. Новая скульптура, однако, горожанам не понравилась — ее успели окрестить модной урной, пишет «Подъем».

Арт-объект под названием «Сапоги Петра» появился посреди проспекта Революции. Скульптурная композиция представлена в виде высоких ботфортов и трости, как будто остановившихся в движении. Одни воронежцы предлагают искать остальные конечности императора по городу, а другие — боятся споткнуться о бронзовые сапоги в снегопад. В мэрии заявили, что о сапоги такого размера споткнуться не удастся. Увидеть ботфорты Петра высотой по пояс можно издалека при любой погоде, убеждены чиновники.

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В рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I администрация Воронежа задумала установить четыре памятника в его честь. На Есенинской аллее поставили монумент, представляющий собой автограф первого российского императора — в обрамлении подсвечника, гусиного пера и чернильницы. Две другие бронзулетки могут быть вдохновлены «Бородовым знаком», который выдавался во времена петровской реформы по сбриванию бороды, и Морским уставом. Стоимость проекта составляет свыше 3 миллионов рублей.

Ранее лысый памятник Петру I в Санкт-Петербурге возглавил список самых смешных в России. Скульптуру Михаила Шемякина назвал забавным каждый пятый участник опроса. Следом идет скульптурная композиция в Железноводске с клизмой и тремя ангелочками и памятник влюбленным собакам в Краснодаре.

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      Виктория Клабукова
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