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12:37, 6 декабря 2023Россия

ВСУ обстреляли Брянскую область

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Сегодня ВСУ произвели обстрел поселка Суземка. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена кровля производственного помещения, имеются частичные разрушения хозяйственных построек», — пояснил он.

По его словам, обследование территории поселка на данный момент продолжается. На место обстрела прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

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      Никита Абрамов
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