Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Сегодня ВСУ произвели обстрел поселка Суземка. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена кровля производственного помещения, имеются частичные разрушения хозяйственных построек», — пояснил он.

По его словам, обследование территории поселка на данный момент продолжается. На место обстрела прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.