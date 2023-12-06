Жилые дома попали под обстрел ВСУ «Градом» в российском регионе

Mash: жилые дома попали под обстрел ВСУ «Градом» в Суземке Брянской области

В Суземке Брянской области под обстрел реактивной системы залпового огня «Град» со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали жилые дома. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, по жилым домам ударили два снаряда. Информация о последствиях не уточняется. Еще один снаряд повредил кровлю цеха завода «Стрела», который специализируется на выпуске трансформаторов и товаров народного потребления.

Предварительно, в результате обстрела Суземки никто не пострадал, сообщил канал. Власти региона информацию о произошедшем пока не комментировали.

Ранее, 30 ноября, российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Брянской областью украинский беспилотник самолетного типа. По словам главы региона Александра Богомаза, дрон сбили над Комаричским районом. Он отметил, что пострадавших и разрушений в результате попытки атаки нет.