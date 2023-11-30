Над Брянской областью сработала система ПВО

Брянский губернатор Богомаз сообщил о срабатывании системы ПВО

Над Брянской областью сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны РФ над Комаричским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — пояснил глава области.

Он отметил, что пострадавших и разрушений в результате попытки атаки нет. На место прибыли сотрудники оперативных служб. Кроме того, Богомаз поблагодарил подразделения ПВО.