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19:07, 30 ноября 2023Россия

Над Брянской областью сработала система ПВО

Брянский губернатор Богомаз сообщил о срабатывании системы ПВО

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

Над Брянской областью сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны РФ над Комаричским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — пояснил глава области.

Он отметил, что пострадавших и разрушений в результате попытки атаки нет. На место прибыли сотрудники оперативных служб. Кроме того, Богомаз поблагодарил подразделения ПВО.

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