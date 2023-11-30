Над российским регионом уничтожили беспилотник самолетного типа

Минобороны заявило, что средства ПВО сбили над Брянской областью беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Брянской области беспилотник самолетного типа. Об этом заявило Минобороны России.

По информации ведомства, 30 ноября около 17:30 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринял попытку атаки по объектам на российской территории, однако был сбит. Информацию о последствиях на земле в Минобороны не уточнили.

Ранее, 26 ноября, система ПВО уничтожила 11 беспилотников ВСУ самолетного типа над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Кроме того, 27 ноября украинский танк Т-64 атаковал брянское село Случовск, которое находится в 900 метрах от границы. За полчаса бронемашина дважды выстрелила по населенному пункту снарядами калибра 125 миллиметров. Пострадавших и разрушений при этом нет.