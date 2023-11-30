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18:44, 30 ноября 2023Россия

Над российским регионом уничтожили беспилотник самолетного типа

Минобороны заявило, что средства ПВО сбили над Брянской областью беспилотник

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Брянской области беспилотник самолетного типа. Об этом заявило Минобороны России.

По информации ведомства, 30 ноября около 17:30 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринял попытку атаки по объектам на российской территории, однако был сбит. Информацию о последствиях на земле в Минобороны не уточнили.

Ранее, 26 ноября, система ПВО уничтожила 11 беспилотников ВСУ самолетного типа над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Кроме того, 27 ноября украинский танк Т-64 атаковал брянское село Случовск, которое находится в 900 метрах от границы. За полчаса бронемашина дважды выстрелила по населенному пункту снарядами калибра 125 миллиметров. Пострадавших и разрушений при этом нет.

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      Константин Лысяков
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