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15:53, 27 ноября 2023Россия

Украинский танк атаковал село в Брянской области

Shot: украинский танк Т-64 атаковал село Случовск в Брянской области

Фото: Alex Babenko / AP Photo

Украинский танк Т-64 атаковал село Случовск в Брянской области, которое находится в 900 метрах от границы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По их данным, танк за полчаса дважды выстрелил по населенному пункту снарядами калибра 125 миллиметров. Пострадавших и разрушений при этом нет.

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8 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили из танка около 30 снарядов по населенному пункту Случовск. Тогда никто не пострадал, разрушений также удалось избежать. Других подробностей об обстреле из танка не приводилось. То же село пытались атаковать из танка 31 октября. Тогда там зафиксировали два выстрела 125-миллиметровыми снарядами, разрушений удалось избежать.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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