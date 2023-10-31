Танки ВСУ второй день обстреливают российские регионы. Что происходит на границе?

ВСУ второй день обстреливают Брянскую и Белгородскую области из танков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй день подряд обстреливают приграничные российские регионы из танков — под удар попали сначала Белгородская, затем Брянская области.

Белгородскую область атаковали из танка Т-64

Украинские военные открыли огонь по Белгородской области в понедельник, 30 октября, из советского танка Т-64. ВСУ вели обстрел со стороны Харьковской области и выпустили по селу Новая Таволжанка четыре снаряда калибра 125 миллиметров.

Никто не пострадал, разрушений удалось избежать. Власти граничащего с Украиной российского региона не комментировали танковую атаку ВСУ.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

На следующий день танки атаковали три села Брянской области

Утром во вторник, 31 октября, под обстрел из танков попал населенный пункт Случевск в километре от границы с Украиной. Там зафиксировали два выстрела 125-миллиметровыми снарядами, разрушений удалось избежать. Данных о том, какой конкретно танк атаковал село в Брянской области, не приводится.

Затем еще два села в Стародубском районе Брянской области — Ломаковка и Курковичи — подверглись танковой атаке. В населенном пункте зафиксировали два выстрела 125-миллиметровыми снарядами, никто не пострадал. Раньше населенные пункты Стародубского района обстреливали из минометов — после того как начались танковые обстрелы, часть местных жителей решила покинуть свои дома.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

ВСУ неоднократно пытались атаковать российские регионы из танка

Первые сообщения о том, что Украина начала бить по российским регионам из танков, появилась в мае. В частности, сообщалось об ударе по Белгородской области — впоследствии власти эту информацию опровергли.

Летом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил данные о танковых атаках на регион. Впоследствии об этом сообщили и в Брянской области — под удар в регионе попал приграничный пункт пропуска «Погар». В Погарском районе также вводили режим ЧС из-за танковых обстрелов.

ВСУ атаковали из танков и Курскую область — там под удар попал автомобильный пункт пропуска «Крупец». Известно, что Украина обстреливает населенные пункты в приграничных регионах из советских танков Т-72, T-64 и Т-80.

В октябре 2022 года президент Владимир Путин ввел в восьми регионах России, в том числе в тех, что уже обстреливали из танков, средний уровень реагирования. Это, среди прочего, предполагает усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.