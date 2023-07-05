Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничный регион за прошедшие сутки. Об обстрелах, зафиксированных 4 июля, он сообщил в своем Telegram-канале.
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По Белгородскому району были выпущены десятки артиллерийских снарядов, с беспилотников сброшены девять взрывных устройств. В селе Бочковка сбит БПЛА противника. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.
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«В Борисовском районе под обстрел попала окраина села Богун-Городок. Били из миномета — зафиксировано 17 прилетов. Также противник сбросил с БПЛА три взрывных устройства», — написал Гладков.
Атакован был и Валуйский округ, пострадала одна местная жительница. По частному сектору города Валуйки выпустили 12 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град». Российская система противовоздушной обороны сбила три цели на подлете к городу и один беспилотник. Есть повреждения на территориях частных домовладений.
В Волоконовском районе из миномета и танка обстреляли окраину хутора Старый. Грайворонский городской округ обстреляли из минометов и артиллерии, с беспилотника противник сбросил взрывное устройство. Повредило частный жилой дом, линии электро- и газоснабжения, поврежден инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет.