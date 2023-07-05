Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за 4 июля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничный регион за прошедшие сутки. Об обстрелах, зафиксированных 4 июля, он сообщил в своем Telegram-канале.

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По Белгородскому району были выпущены десятки артиллерийских снарядов, с беспилотников сброшены девять взрывных устройств. В селе Бочковка сбит БПЛА противника. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

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«В Борисовском районе под обстрел попала окраина села Богун-Городок. Били из миномета — зафиксировано 17 прилетов. Также противник сбросил с БПЛА три взрывных устройства», — написал Гладков.

Атакован был и Валуйский округ, пострадала одна местная жительница. По частному сектору города Валуйки выпустили 12 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град». Российская система противовоздушной обороны сбила три цели на подлете к городу и один беспилотник. Есть повреждения на территориях частных домовладений.

В Волоконовском районе из миномета и танка обстреляли окраину хутора Старый. Грайворонский городской округ обстреляли из минометов и артиллерии, с беспилотника противник сбросил взрывное устройство. Повредило частный жилой дом, линии электро- и газоснабжения, поврежден инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет.