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08:43, 9 ноября 2023Россия

ВСУ выпустили около 30 снарядов из танка по российскому региону

Shot: ВСУ выпустили около 30 снарядов из танка по Случевску Брянской области

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили из танка около 30 снарядов по населенному пункту Случевск в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, Украина атаковала Погарский район приграничного региона днем ранее, 8 ноября. Тогда никто не пострадал, разрушений также удалось избежать. Других подробностей об обстреле из танка не приводится.

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То же село Случевск, которое находится в километре от границы с Украиной, пытались атаковать из танка 31 октября. Тогда там зафиксировали два выстрела 125-миллиметровыми снарядами, разрушений удалось избежать. В тот же день под танковый обстрел попали два села в Стародубском районе — Ломаковка и Курковичи, где зафиксировали два выстрела 125-миллиметровыми снарядами. Никто не пострадал

До этого украинские военные открыли огонь по Белгородской области из советского танка Т-64. ВСУ вели обстрел со стороны Харьковской области и выпустили по селу Новая Таволжанка четыре снаряда калибра 125 миллиметров.

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      Анастасия Шейкина
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