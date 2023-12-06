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19:57, 6 декабря 2023Россия

ВСУ второй раз за день обстреляли Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков сообщил о втором за день обстреле ВСУ

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Liberty / Radio Free Europe / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, обстрелу подверглась окраина села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших при атаке со стороны Украины нет, отметил глава области.

«Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты нескольких улиц в селе. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий в светлое время суток», — добавил он.

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Это уже второй обстрел со стороны ВСУ Белгородской области за день. Ранее Гладков сообщал, что село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке. По словам губернатора, в результате осколки снаряда повредили частный жилой дом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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