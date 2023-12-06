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13:55, 6 декабря 2023Моя страна

Вымогающие у людей еду кедровки попали на видео на Сахалине

Жители Сахалина пожаловались на вымогающих еду кедровок в городском парке

Жители Сахалина пожаловались, что кедровки буквально вымогают еду у людей в городском парке. Случившееся попало на видео, ролик был опубликован в Telegram-канале Sakh.online.

На кадрах видно, как птица садится на коляску с ребенком, а стоящая рядом девочка предлагает ей лакомство. «Возможно, берут пример с белок», — говорится в подписи к посту.

Кедровка является единственным массовым распространителем кедра в Сибири. Она обитает в лесах Европы и Азии от Скандинавии и Альп до Камчатки, на Курильских островах, в Приморье, Японии, Китае, а также на юго-востоке Казахстана. После этих птиц в лесу на десятки и сотни километров не остается шишек на кедрах.

Ранее жители Сахалина покормили кедровку с рук и сняли ее на видео. На кадрах было видно, как птица садится на ладонь автора видеозаписи и, попискивая, начинает клевать шишку с орехами.

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      Варвара Кошечкина
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