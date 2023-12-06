Вымогающие у людей еду кедровки попали на видео на Сахалине
Жители Сахалина пожаловались, что кедровки буквально вымогают еду у людей в городском парке. Случившееся попало на видео, ролик был опубликован в Telegram-канале Sakh.online.
На кадрах видно, как птица садится на коляску с ребенком, а стоящая рядом девочка предлагает ей лакомство. «Возможно, берут пример с белок», — говорится в подписи к посту.
Кедровка является единственным массовым распространителем кедра в Сибири. Она обитает в лесах Европы и Азии от Скандинавии и Альп до Камчатки, на Курильских островах, в Приморье, Японии, Китае, а также на юго-востоке Казахстана. После этих птиц в лесу на десятки и сотни километров не остается шишек на кедрах.
Ранее жители Сахалина покормили кедровку с рук и сняли ее на видео. На кадрах было видно, как птица садится на ладонь автора видеозаписи и, попискивая, начинает клевать шишку с орехами.