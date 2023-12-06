Высокопоставленного российского полицейского задержали из-за незаконного бизнеса

В Новосибирске задержали замначальника городского управления МВД Захарова

Заместителя начальника управления МВД по Новосибирску Александра Захарова задержали в Новосибирске. Об этом сообщает НГС.

Источник ТАСС также подтвердил задержание замначальника городского управления полиции.

Собеседник, в свою очередь, НГС заявил, что это может быть связано с нелегальным игорным бизнесом. При этом сначала издание сообщило о задержании начальника управления МВД по Новосибирску Алексея Захарова, который занял свою должность в октябре этого года. Однако потом НГС изменило информацию.

Ранее в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали высокопоставленных полицейских из службы экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК). Их также подозревают в «крышевании» игорного бизнеса. Позднее суд отправил мужчин в СИЗО.