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08:30, 6 декабря 2023Силовые структуры

Высокопоставленного российского полицейского задержали из-за незаконного бизнеса

В Новосибирске задержали замначальника городского управления МВД Захарова

Фото: Pixabay

Заместителя начальника управления МВД по Новосибирску Александра Захарова задержали в Новосибирске. Об этом сообщает НГС.

Источник ТАСС также подтвердил задержание замначальника городского управления полиции.

Собеседник, в свою очередь, НГС заявил, что это может быть связано с нелегальным игорным бизнесом. При этом сначала издание сообщило о задержании начальника управления МВД по Новосибирску Алексея Захарова, который занял свою должность в октябре этого года. Однако потом НГС изменило информацию.

Ранее в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали высокопоставленных полицейских из службы экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК). Их также подозревают в «крышевании» игорного бизнеса. Позднее суд отправил мужчин в СИЗО.

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