Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:58, 6 декабря 2023Силовые структуры

Задержан ранивший ножом российского школьника иностранец

В Петербурге правоохранители задержали таджика, ударившего ножом школьника

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 62-летнего гражданина Таджикистана, который ударил ножом 14-летнего школьника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении обвинения. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее иностранец напал на восьмиклассника с ножом и ранил его. Подростка госпитализировали с открытой раной бедра, его состояние было оценено как тяжелое.

3 декабря в Иркутске 15-летнего школьника ударили ножом в шею на автобусной остановке.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин приехал в президентский дворец в ОАЭ. Его сопровождали истребители, а встречали триколором в небе и залпами пушек

      В России затонули сотни кораблей

      Песков ответил на заявления США о возможном обмене Уилана и Гершковича

      Россиянам назвали условие получения бесплатных виз на Шри-Ланке

      Минюст предложил расширить ограничения для должников по алиментам

      Volkswagen озвучил итоги аудита по вопросу принудительного труда в Китае

      Москвичам спрогнозировали зиму с резкими перепадами температуры

      Россиянин отправил откровенное фото женщине и попал под следствие

      В России 14-летняя девочка расхотела учиться и сбежала за сотни километров замуж

      Сопровождение борта Путина истребителями Су-35С показали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости