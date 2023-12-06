Задержан ранивший ножом российского школьника иностранец

В Петербурге правоохранители задержали таджика, ударившего ножом школьника

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 62-летнего гражданина Таджикистана, который ударил ножом 14-летнего школьника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении обвинения. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее иностранец напал на восьмиклассника с ножом и ранил его. Подростка госпитализировали с открытой раной бедра, его состояние было оценено как тяжелое.

3 декабря в Иркутске 15-летнего школьника ударили ножом в шею на автобусной остановке.