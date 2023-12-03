Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:36, 3 декабря 2023Силовые структуры

Ожидавшего автобус 15-летнего российского школьника ударили ножом в шею

В Иркутске 15-летнего школьника ударили ножом в шею на автобусной остановке

Кадр: Telegram-канал Baza

В Иркутске 15-летнего школьника, ожидавшего автобус на остановке в компании одноклассников, ударили ножом в шею. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, все произошло вечером 2 декабря. К подросткам подошли неизвестные сверстники и затеяли конфликт. Спор быстро перерос в драку, в суматохе 15-летнему школьнику нанесли ножевое ранение.

Спасти мальчика прибывшим медикам не удалось. Сотрудники полиции уже задержали двух подозреваемых, у одного из них обнаружили нож.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что 20-летний житель Камчатского края получил срок за раненого из ревности ножом школьника.

Бригада врачей оказала пострадавшему помощь, позже его доставили в больницу. Подозреваемый россиянин был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело.

Еще раньше в Улан-Удэ подростки три дня избивали второклассника три дня и записывали издевательства на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы можем в эйфории лгать нашему народу» Мэр Киева заявил о патовой ситуации для Украины и усомнился в ее существовании

      Раскрыт влияющий на сценарий сновидений фактор

      Российский биатлонист-чемпион пожаловался на проблемы с патронами

      Названо число испытывающих влияние глобального потепления людей

      Ожидавшего автобус 15-летнего российского школьника ударили ножом в шею

      На Украине без света остались более 900 населенных пунктов

      Массовое ДТП из-за снегопада в Москве попало на видео

      Назван новый лучший друг Зеленского на Западе

      Группа МЧС провела еще 133 россиянина через КПП Рафах

      Петиция о мобилизации депутатов Рады набрала необходимое число голосов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости