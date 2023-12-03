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15:54, 3 декабря 2023Силовые структуры

Началось расследование нападения с ножом на российского подростка

СКР возбудил дело из-за убийства подростка на остановке в Иркутске
Начало событий в новости Ожидавшего автобус 15-летнего российского школьника ударили ножом в шею

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту нападения с ножом на подростка в Иркутске, в результате чего он не выжил. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, 2 декабря на остановке общественного транспорта на улице Байкальской произошел конфликт между несовершеннолетними, в ходе которого 15-летний школьник получил удар ножом в шею. Врачи скорой помощи, несмотря на усилия, не смогли его спасти.

3 декабря задержаны двое подростков, участвовавших в конфликте. Они доставлены к следователю на допрос.

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      Любовь Ширижик
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