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17:53, 3 декабря 2023Силовые структуры

Ударивших подростка ножом в шею показали на видео в наручниках

Росгвардия показала видео с задержанными за убийство подростка в Иркутске
Начало событий в новости Началось расследование нападения с ножом на российского подростка

Бойцы Росгвардии задержали двоих подозреваемых, которые ударили 15-летнего школьника ножом в шею на остановке в Иркутске. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

На кадрах видны спецназовцы, которые выводят в наручниках подростков из частного дома. Задержанных в согнутом положении ведут в служебный автомобиль.

Ранее 3 декабря Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту нападения с ножом на подростка в Иркутске, в результате чего он не выжил. По данным следствия, 2 декабря на остановке общественного транспорта на улице Байкальской произошел конфликт между несовершеннолетними, в ходе которого 15-летний школьник получил удар ножом в шею.

Двое подростков, участвовавших в конфликте, доставлены к следователю на допрос.

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      Любовь Ширижик
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