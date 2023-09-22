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08:32, 22 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин приревновал знакомую к 14-летнему подростку и напал на него с ножом

На Камчатке россиянин получил срок за раненного из ревности ножом школьника

Фото: Unsplash.com

В Петропавловске-Камчатском 20-летнего россиянина приговорили к трем годам колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 14-летнего подростка. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в июне компания отдыхала в квартире дома на улице Молчанова в Петропавловске-Камчатском. В какой-то момент осужденный приревновал их общую знакомую к школьнику. В ходе начавшейся драки мужчина выхватил нож и нанес сопернику колотое ранение в живот. Прибывшая бригада скорой помощи оказала пострадавшему помощь, позже его доставили в медучреждение. Подозреваемый был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело.

21 сентября сообщалось, что в Донецке задержали мужчину, ранившего ножом супругу.

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    Владимир Седов
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