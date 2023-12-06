Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:53, 6 декабря 2023Силовые структуры

Задержан участник обмана российских пенсионеров почти на 400 тысяч рублей

В Благовещенске полиция задержала сообщника телефонных мошенников

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Благовещенске полиция задержала 47-летнего сообщника телефонных мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД по Амурской области.

В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Мужчину отправили под домашний арест. Ранее он был судим за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

По версии следствия, задержанный увидел в одном из мессенджеров объявление о возможности легкого заработка и связался с указанным контактом. Ему рассказали об участии в мошеннических схемах, после которых можно будет оставить 10 процентаов от сумм переводов организаторам схемы.

Пока известно о двух эпизодах обмана местных пенсионеров в общей сумме почти на 400 тысяч рублей. 21 ноября аферисты по известной схеме с попавшими в аварию «родственниками» развели 81-летнюю местную жительницу на 145 тысяч рублей. Сумку с деньгами у нее забрал обвиняемый.

22 ноября мошенники, действуя по той же схеме, обманули 87-летнюю жительницу областного центра на 240 тысяч рублей. Задержанный подъехал к ней на такси и забрал деньги. Обе пострадавшие написали заявление в полицию.

Ранее в Москве альтистку из оркестра Спивакова и актрису дубляжа Светлану Степченко обманули на 595 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это абсолютное сумасшествие» Байден осудил неспособность американских законодателей согласовать новую помощь Украине

      Российский чиновник попался на откатах

      Отток капитала из России в ОАЭ кратно вырос

      В Госдуме предложили обязать родителей называть детей с учетом их пола

      Россиянин попал в СИЗО за участие в деятельности экстремистской организации

      Замглавы полиции российского региона устроил дебош в ресторане и избил коллегу

      Назван самый вредный способ курения

      Гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу в матче НХЛ

      В Москве заработали дополнительные пункты обогрева для бездомных людей

      Врачи предостерегли от непоправимых последствий недосыпа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости