Захарова заявила о возросших рисках прямого столкновения с НАТО

Представитель МИД Захарова: риски прямого столкновения России с НАТО возросли

Заявления в НАТО о недопущении прямого столкновения с Россией являются отвлечением внимания, чтобы обелить лидеров альянса перед избирателями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости. Она назвала подобные заявления лицемерием.

«Все, о чем говорят натовцы, включая и генсека Столтенберга, о том, что его основная задача — не допустить прямого столкновения — это все лицемерие. Это все игра в бисер. Это какая-то шарада для отвлечения внимания», — сказала Захарова.

По ее словам, риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО только возрастают. Дипломат предупредила, что для российской армии истребители, участвующие в конфликте на стороне Вооруженным сил Украины, будут законной целью, «откуда бы они ни вылетали».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предотвращение военной эскалации с Россией является основной задачей альянса. «Важнейшая задача — это предотвращение эскалации, недопущение превращения этого конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Так как это принесет еще больше страданий, смертей и разрушений», — сказал он, добавив, что второй фундаментальной задачей альянса является поддержка Украины.

