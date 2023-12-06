Силовые структуры
Замглавы полиции российского региона устроил дебош в ресторане и избил коллегу
В Чебоксарах замначальника полиции устроил дебош в кафе и избил росгвардейца
В Чебоксарах заместитель начальника полиции по Чувашии устроил дебош в ресторане. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.
По данным издания, под конец вечера высокопоставленный полицейский начал ругаться матом на сотрудников заведения, поэтому один из них нажал тревожную кнопку и вызвал Росгвардию. Силовики задержали коллегу и привезли его в отделение, однако на парковке около здания мужчина ударил росгвардейца.
Через некоторое время полковника отпустили домой, где он избил жену, которая тоже работает в полиции. Из-за всего случившегося правоохранители начали проверку.
Ранее в Новосибирске задержали заместителя начальника управления МВД по Новосибирску Александра Захарова.